В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили Украину, Ливию и Сирию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности, с учетом подписанной в (Трехсторонней - Ред.) Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера", а также разведения вооруженных сил и средств на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское", - говорится в сообщении.

Президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, направленных на содействие урегулированию конфликта.

При этом в пресс-службе Кремля утверждают, что в ходе разговора была "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины".

По данным Кремля, сторонами был "подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате".

Также в разговоре была затронута тематика ведущихся трехсторонних - с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины.

Напомним, что помощник Путина дал оптимистический прогноз по дате нормандской встречи.

Также "Страна" писала о том, что будет с войной и миром на Донбассе после разведения войск в Петровском.