В конце ноября магазины откроют двери значительно раньше и шире. Ведь в период между 23 и 29 ноября проходит Черная пятница — распродажа, которую ждут во всем мире. По традиции акция длится один день. За эти сутки стоит заглянуть в любимые магазины. Причем сделать это лучше как можно раньше, иначе вы вряд ли успеете купить необходимый товар. К распродаже нужно готовиться и о том, как это грамотно сделать, расскажем дальше!

Как готовиться к грандиозной распродаже

Первый делом определитесь, что вам нужно. В основном люди бегут за одеждой, обувью и аксессуарами, но Black Friday — это куда более интересные возможности. Со скидкой в 50% или даже 70% можно купить новый смартфон или мощный игровой ноутбук. Такое вложение средств точно окажется полезнее. В общем, первым делом подумайте, какие товары вам действительно нужны и составьте список.

Далее действуйте по такому алгоритму:

Найдите информацию о магазинах, которые будут участвовать в акции и при этом продавать подходящие товары. Скидки на технику и электронику, например, предложит магазин Цитрус.

Ознакомьтесь с товарами на сайте магазина, почитайте характеристики и отзывы; посмотрите обзоры на товары из списка (это поможет убедиться, что вы не ошиблись с выбором).

Зайдите на официальный сайт подходящего магазина за 1-2 дня и добавьте выбранные товары в корзину.

Когда Черная пятница вступит в свои права, вернитесь к корзине и просто оплатите заказ.

Хитрость в том, что все это время новый гаджет или любой другой товар будут в корзине, то есть условно — забронированы. Акция повышает спрос среди покупателей до аномального уровня. Чтобы успеть сделать покупку, нужно либо обладать особой хваткой, либо немного хитрить.

Когда пройдет распродажа

Ежегодно акция проводится в разные даты. Неизменным остается только день — последняя пятница ноября. Такому подходу есть логичное объяснение: распродажа Черная пятница проходит сразу после празднования Дня благодарения в США. Американский праздник отмечают в последний четверг месяца, соответственно, ценопад стартует в последнюю пятницу. В 2019 году дата проведения выпала на 29 ноября.

Цены на товары снижаются в полночь. Часть магазинов в это же время начинает работу, другие открываются ранним утром — около 5 часов. Проще делать покупки онлайн. Официальные интернет-магазины обновляют цены в 00:00 и сразу же начинают принимать заказы.

На что обратить внимание во время акции

В Черную пятницу купить со скидкой можно все — продукты, одежду, гаджеты и т.д. Мы рекомендуем обращать внимание на товары, решение о покупке которых нельзя назвать повседневным. Если точнее — подумайте о технике и электронике. Украинские ритейлеры, в том числе интернет-магазин Цитрус, скидки на:

Домашнюю развлекательную технику — телевизоры, геймпады и игры для них.

Умную электронику — смарт-часы и фитнес-браслеты, умные розетки, роботы-пылесосы.

Телефоны и смартфоны — от простых кнопочных моделей до флагманов 2019 года с тройной камерой.

Компьютеры и ноутбуки — простые домашние или офисные модели и дорогостоящие игровые линейки.

Фото- и видеооборудование — фотоаппараты, видеокамеры, экшн-камеры.

Скидки на Черную пятницу 2019 — повод приобрести лучшее. Акция позволит сделать приятный подарок близкому человеку или банально побаловать себя. Главное — не принимайте поспешных решений. Пусть самый большой шопинг в году будет взвешенным, обдуманный и действительно полезным.