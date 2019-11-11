В интернет-компании Alibaba Group Holdings Ltd. (Китай) установили новый рекорд распродажи в День одиноких людей (или День холостяков), который ежегодно отмечается в КНР 11 ноября.

В этот же день в работе сервиса интернет-платежей "Приватбанка" случился масштабный сбой из-за обилия покупок в Интернете с карт банка. В самом банке объясняют накладки массовыми платежами в связи с распродажей 11.11 на AliExpress.

За 24 часа действия распродажи на китайском "Алибаба" продали товаров на сумму свыше 268 млрд юаней ($38,3 млрд). Покупателями выступили, по предварительным оценкам, около полумиллиарда людей как из КНР, так и со всего мира.

По данным Bloomberg, менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем продаж на интернет-платформах Alibaba достиг 114 млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более половины продаж за весь день годом ранее.

11 ноября 2018 года, были реализованы товары на общую сумму 213,5 млрд юаней ($30,7 млрд), что на 27% превысило показатель 2017 года.

В китайский День холостяков продается больше товаров, чем за пять дней американского марафона продаж с Дня благодарения до киберпонедельника (в 2019 году этот период продлится с 28 ноября по 1 декабря).

День одиноких людей (или День холостяка) - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии "Жэньминь Жибао", студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

В Alibaba устраивают масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. Несмотря на то, что за ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com, распродажи в День одиноких людей ассоциируются именно с Alibaba.

Как сообщала "Страна", 11 ноября в мире отмечают Всемирный день шопинга в честь которого многие магазины устраивают грандиозные скидки и распродажи, не меньшие, чем в "черную пятницу", которая также наступит в ноябре.

Ранее "Страна" писала об основателе сайта Alibaba, китайском миллиардере-коммунисте Джеке Ма, который прошел путь от учителя английского языка до основателя одной из крупнейших компаний мира.