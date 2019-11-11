В ноябре цена на газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, составит 4899 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбыта и транспортных расходов). Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В компании отмечают, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре. "В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства.

Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется таком потребителю на его счет в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отметим, октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составила 4 272,76 гривен за тысячу кубометров. Таким образом повышение составило более 14%.

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