Законопроект о продаже земли перенесли со вторника, 10 ноября, на среду, 11 ноября. Это видно из окончательно согласованной повестки дня, которую выложили на сайте Рады. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Неофициально "слуги народа" говорят, что голосов за законопроект пока не хватает.

Сегодня стало известно, что в повестку заседаний Верховной Рады на 12-15 ноября было внесено рассмотрение в первом чтении законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Во вторник, 12 ноября, депутаты должны были рассмотреть 11 вариантов законопроекта об открытии земельного рынка.

Позже "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала снять с повестки дня законопроект о рынке земли и согласовать его с обществом.

Отметим, что, согласно последним опросам, 68% украинцев хотят продления моратория на продажу земли. Также ранее "Страна" подробно ответила на главные вопросы о продаже украинской земли.