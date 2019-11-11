Новая неделя на межбанке началась спокойно и даже вяло. На финише торгов безналичный курс доллара опустили только на 1 копейку — до 24,4850-24,50 грн/$. Цена наличной валюты на продаже людям осталась на пятничном уровне — 24,60-24,70 грн/$. А курс выкупа опустился на 5 копеек, и закрепился в рамках 24,35-24,40 грн/$.

"Из-за сегодняшнего выходного в США (где отмечают День ветеранов) активность на межбанке была совсем небольшой. Сделки совершались либо на условиях tom (с поставкой на следующий день), либо через евро", — объяснил настроения начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Такую же оценку дал и директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, который отметил, что ситуацию не смогло изменить даже намеченное на завтра размещение Минфином новой партии гособлигаций: большая часть — это трехлетние ОВГЗ и двухлетние валютные бумаги.

Экспортеры и покупатели облигаций, понимали, что доллар сегодня будет некому покупать (из-за неработающих американских банков, его нельзя отправить), потому не спешили его выбрасывать на рынок. Объем торгов вышел просто мизерный — $60 млн (почти в 7 раз меньше уровня прошлой среды). Правда, Нацбанк смог немного пополнить золотовалютные резервы даже на малоликвидном рынке: приобрел до $10 млн. по 24,50 грн/$.

Впрочем, валютное затишье продлится совсем недолго. Уже завтра на счета наших экспортеров снова начнет поступать валютная выручка, а иностранцы станут заводить доллар под покупку государственных облигаций.

"Думаю, что наибольший спрос будет на трехлетние ОВГЗ, и в первую очередь со стороны иностранных покупателей. Они снова станут главными действующими лицами межбанка на два дня. И если Нацбанк не будет активно опускать курс доллара на выкупе в свои резервы, то котировки станут двигаться к отметке 24,40 грн/$", — спрогнозировал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Похожий сценарий не исключает и Юрий Гриненко — движение в область 24,40-24,45 грн/$. "А старт безналичных торгов 12 ноября, скорее всего, произойдет в рамках 24,45-24,50 грн/$", — сказал он.

Ранее был опубликован прогноз курса доллара в Украине на следующие три года.