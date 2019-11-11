В корпорации Apple собираются выпустить в 2023 году свои первые "умные очки", поддерживающие технологии с виртуальной реальностью. Предполагается, что эта технология позволит заменить очками смартфоны, компьютеры и телевизоры. Об этом сообщает Вести.Экономика.

По данным издания The Information, в Apple планируют в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR). Планы компании обсуждались на октябрьской встрече с участием вице-президента Apple Майка Роквелла, который возглавляет команду, отвечающую за инициативы Apple в области AR и виртуальной реальности (VR).

Планируется, что "умные очки" заменят iPhone "примерно через десять лет". Ни один из этих продуктов не был анонсирован компанией Apple, но по сообщениям обе гарнитуры были показаны на внутренней презентации для сотрудников в октябре в штаб-квартире Apple в Купертино, Калифорния.

Первое устройство, ожидаемое в 2022 году, по размерам будет напоминать шлем виртуальной реальности Oculus Quest от Facebook, то есть будет достаточно большим.

Второе устройство, ожидаемое в 2023-м, больше похоже на солнечные очки, с толстой рамой для размещения батареи и процессоров. Эти очки предназначены для использования в течение всего дня и являются шагом на пути к конечной цели Apple - выпуску устройства, которое заменит iPhone.

AR-очки будут предназначены для ношения в течение всего дня. В гарнитуре и очках будут доступны камеры для дополненной реальности, аналогичные тем, которые уже есть на iPhone и iPad.

Технология AR позволяет пользователю добавлять новые цифровые слои на окружающую его реальную среду или получать дополнительную информацию от AR-устройств или приложений. Например, с помощью AR пользователь может посмотреть, как в его реальной комнате будет смотреться диван из интернет-магазина. В отличие от AR, виртуальная реальность погружает пользователя в созданную компьютером среду, которая полностью заменяет реальный мир.

Предыдущие сообщения о проекте смарт-очков Apple указывали на то, что гаджет будет выпущен уже в 2020 г. Как сообщается, компания Apple работает над созданием очков дополненной реальности по крайней мере с 2015 г.

Apple официально не представила никаких новых аппаратных проектов AR, и компания известна тем, что откладывает проекты на разных стадиях разработки. Представители компании комментариев не давали.

В начале октября Apple аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными инсайдами о деятельности Apple, сообщил, что компания запустит гарнитуру дополненной реальности в массовое производство уже в IV квартале этого года, чтобы выпустить ее к началу 2020 г.

По данным издания Куо, в первой половине 2020 г. будет выпущено сразу четыре устройства: iPhone SE 2, iPad Pro с 3D-сенсором, MacBook с механизмом клавиатуры "ножничного" типа, а также очки дополненной реальности.

Для выпуска AR-очков компания уже сотрудничает с поставщиками — так, сборкой оправы будет заниматься китайский производитель Changying Precision. В сентябре упоминание AR-гарнитуры было обнаружено в коде софта Apple. Вероятно, очки будут сопрягаться с iPhone и транслировать часть информации с него.

Ранее разработчик приложений для iOS Стив Троутон-Смит обнаружил прикрепленный к GM-версии ОС iOS 13 файл README, где описывается системная оболочка StarBoard, предназначенная для приложений дополненной реальности. Также там упоминается устройство под кодовым названием Garta. Считается, что именно под этим именем и скрываются очки дополненной реальности Apple.

Как отмечают 9to5Mac и MacRumors, Garta, Luck, Franc и HoloKit - все эти кодовые имена прежде замечали во внутренних сборках iOS 13. Но теперь, как отмечает Стив Троутон-Смит и другой известный разработчик Гильермо Рэмбо, они каким-то образом попали в полуобщественные, ориентированные на разработчиков и даже в GM-версию iOS 13.

В документе прямо говорится, что Apple тестирует устройство под кодовым названием Garta. Также там есть четкие инструкции для разработчиков, желающих протестировать свои AR-приложения в стереорежиме. В частности, говорится о необходимости включить некий режим worn вместо held.

Минг-Чи Куо отмечает, что AR-очки от Apple будут продаваться как аксессуар для iPhone и в первую очередь они будут играть роль дополнительного дисплея, выводя различную информацию со смартфона. За счет такой модели у компании получится сделать гарнитуру компактной и легкой. Генеральный директор Apple Тим Кук неоднократно восхищался потенциалом технологии AR, говоря в 2017 г., что дополненная реальность может "навсегда изменить то, как мы используем технологии". iPhone и другие смартфоны уже имеют некоторые AR-возможности с помощью таких программ, как Snapchat и Pokémon Go, хотя технология пока не получила широкого распространения.

Как сообщала "Страна", компания Apple предупредила пользователей старых iPhone и iPad, что их устройства могут отключиться от интернета. "Яблочные" устройства могут превратиться в "кирпич". Речь идет о моделях 2012 года и более и ранних - iPhone 5 и iPad 4 поколения, iPhone 4s, iPad mini первого поколения, iPad 2 и iPad 3.

Напомним, что в Facebook начали расследование утечки личных данным миллионов пользователей соцсети и Instagram.