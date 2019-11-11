В понедельник, 11 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке поднялся до 24,5000 грн/$1 с 24,5075 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,49-24,51 грн/$1, тогда как Нацбанк на 12 ноября установил официальный курс 24,511018 грн/$1.

По информации регулятора, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 ноября снизился до 24,5089 грн/$1 с 24,4998 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины ослабили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 12 ноября до 24,511018 грн/$1 по сравнению с 24,501887 грн/$1 на 11 ноября 2019г.

Напомним, в пятницу курс гривни укрепился на 7 копеек и преодолел психологическую отметку в 24,5 грн/$. Также мы писали, что банки готовятся к новому снижению курса доллара на этой неделе.