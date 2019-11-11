На съезде партии "Слуга народа" 10 ноября избранный по мажоритарке в Черниговской области Антон Поляков обвинил новоизбранного главу политсилы Александра Корниенко в продаже округов и предложил пройти полиграф. Сегодня оба депутата побывали в правоохранительных органах. Об этом поляков написал в своем Telegram.

Оппоненты собирались по предложению Корниенко отправиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, однако в итоге почему-то пошли в Национальное антикоррупционное бюро.

"Только что вышли с Александром Корниенко из здания НАБУ. Пообщались с детективом достаточно предметно, пока будут устанавливаться все факты по делу. Сегодня буду готовить заявление по всем известным мне фактам о продаже округов. Предстоит много работы, но нацелен я решительно", - заявил в Telegram Поляков.

В НАБУ парламентарии выяснили, что их "вопрос" может быть в компетенции ГБР. Также он отметил, что проходить полиграф в НАБУ будут только в случае необходимости.

"Но с главой партии готовы пройти его не только в органах, но и в частной структуре, у максимально компетентных специалистов, дабы закрыть любые вопросы. Готовы ли будут пройти известные всем фигуранты дела - вопрос открытый, и, как мне кажется, несколько риторический", - завершил свой пост Поляков.

Корниенко и Поляков у здания НАБУ. Фото: Telegram/ Антон Поляков

Напомним, конфликт между Корниенко и Поляковым разгорелся из-за того, что мажоритарщиков не приняли в партию перед голосованием за ее главу.

Ранее "Страна" рассказывала, чем занимался Корниенко до того, как стать видным политическим деятелем.