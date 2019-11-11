В Украинской ассоциации футбола (УАФ, экс-ФФУ) сделали официальное заявление по поводу проявлений расизма во время игры 14-го тура чемпионата Украины (УПЛ) Шахтер - Динамо. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В Украинской ассоциации футбола решительно осудили любые формы проявления нетерпимости и дискриминации в обществе. "В современном социуме нет места этому позорному явлению", - отмечается в сообщении.

"И это не обычное хулиганство, а действия, подпадающие под признаки статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), которая предусматривает за такие действия лишение свободы на срок от трех до восьми лет", - напомнили в УАФ.

В Украинской ассоциации футбола пообещали очень тщательно изучить и расследовать этот чрезвычайно неприятный случай и вынести справедливый вердикт.

"Все детали инцидента зафиксированы в протоколе главного арбитра матча и делегатов поединка, и эти документы лягут в основу рассмотрения дела Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", Тайсон сделал заявление после произошедшего на игре "Шахтер" - "Динамо". Он призвал всех быть антирасистами.

Напомним, что в ФК "Динамо" Киев сделали официальное заявление после скандала. В киевском клубе пригрозили принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции отдельных фанатов "не только от футбола, а и от общества".