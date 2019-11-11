В Киеве перед КВЦ "Парковый", где сегодня в 18:30 ожидается начало заседание фракции "Слуга Народа", началась акция протеста. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Пикетчики требуют отменить законы № 128, 129, которые, по их убеждению, уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. Участники акции выкрикивают лозунги: "Мы налоги платим честно, РРО (Регистраторы расчетных операций - Ред.) тут не уместно", "За отмену РРО, потому что он ...", "Едем в Киев бастовать, свое право отстоять".

Фото: Юлия Корзун/ "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября подписал законы Украины № 128-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и № 129-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые парламент принял 20 сентября 2019 года.

Эти законы предусматривают расширение с 1 октября 2020 года обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) для ряда категорий физлиц-предпринимателей II-IV групп, работающих в сфере торговли, общественного питания и услуг. Общие правила использования РРО для всех плательщиков единого налога II-IV групп начнут действовать с 1 января 2021 года одновременно с увеличением предельного объема дохода плательщиков единого налога II группы с 1,5 млн до 2,5 млн грн. Предусматривается введение программных РРО, которые могут использовать вместо классических РРО.

Напомним, что налоговики сегодня заявили, что кассовые аппараты понадобятся даже тем ФОПам, которые не работают с наличными.

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