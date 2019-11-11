Печерский суд Киева 11 ноября арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Об этом написал в своем Telegram-канале директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Труба напомнил, что Марченко подозревают в закупке некачественного имущества по завышенной цене для ВСУ. В частности, речь идет о закупке 100 тысяч комплектов военной формы и 20 тысячах бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. Три из каждых пяти бронежилетов простреливаются.

Предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн.

"Осталось избрать меру пресечения еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше", - добавил Труба.

26 июня ГБР и ГПУ провели около 40 обысков дома у должностных лиц Минобороны и работников коммерческих структур, а также в офисных помещениях в рамках расследования дела о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам. Марченко в соцсетях прямо в процессе обыска негодовал по поводу действий правоохранителей.

5 ноября следователи объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны по делу о бронежилетах.