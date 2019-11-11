В декабре президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпи в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода "Сила Сибири" из России в Китай. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает RT.

"В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному маршруту", -сказал Ушаков.

Он отметил успешное российско-китайское взаимодействие и по другим энергетическим проектам, в частности, "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2".

В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

"Газпром" и китайская CNPC договорились о поставках российского газа в КНР по восточному маршруту в 2014 году.

Как сообщала "Страна", в НБУ заложили базовый прогноз на снижение объемов транзита природного газа с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м 2020 году и до 30 млрд куб. с 2021 года.

Видео: youtube.com/Страна.ua