В прошлую пятницу, 8 ноября, в частный дом адвоката Владимира Богатыря в Киевской области, ворвались грабители в военной форме, которые избили и связали его семью, а также нанесли травмы несовершеннолетнему ребенку, чтобы получить адвокатское досье Богатыря. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Как сообщается, по факту нападения, полиция возбудила уголовное производство и в данный момент занимается розыском нападавших. По данным пресс-службы НААУ, преступники пытались запугать адвоката и его семью, чтобы получить доступ к материалам адвокатского досье и адвокатской тайны.

"Давление на адвокатов, нарушение их прав и гарантий профессиональной деятельности, к сожалению, не имеют должной реакции со стороны правоохранителей, что в условиях неконтролируемого оборота оружия и разгула преступности, приводит к системному совершение преступлений и создает общественную опасность. Такие действия, совмещенные с наглыми действиями отдельных правоохранителей, которые преследуют адвокатов, свидетельствуют о пренебрежении демократическими принципами развития общества", - говорится в сообщении.

Также в НААУ добавили, что осуждают вторжение в дом адвоката и насилие в отношении его семьи, которое произошло из-за его профессиональной деятельности. Кроме того, ассоциация призвала президента, генпрокурора и Нацполицию немедленно отреагировать на происшествие и организовать эффективное расследование, а также прекратить политические преследования организованные предыдущей властью.

Как сообщалось, сегодня под Житомиром был застрелен адвокат, который защищал свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Вороненкова.

Также мы писали, что в полиции заявили, что адвокат по делу Вороненкова погиб под Житомиром в перестрелке с браконьерами.