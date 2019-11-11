11 ноября в работе Приватбанка, при попытке оплатить безналичные платежи, произошел массовый сбой - не проходит оплата карт в мобильных приложениях, а в супермаркетах не работают терминалы. В самом банке объясняют накладки массовыми платежами в связи с распродажей 11.11 на AliExpress, которую там каждый год устраивают во Всемирный день шопинга. Разбирались, что произошло.

Проблемы появились уже с утра. Например, киевляне рассказали "Стране", что с утра не получилось добавить карту Приватбанка, как способ оплаты услуг такси Uklon (для идентификации служба снимает 1 грн - Ред.). Выдавало ошибку.

В обед в колл-центре банка автоответчик сообщал что терминалы сегодня могут работать со сбоями из-за распродажи 11.11 в AliExpress.

В сети жаловались на работу Привата и вечером. Клиентам присылали разъяснения, что это связано с Алиэкпрессом и массовым ажиотажем, которое вызвало нагрузку. В банке сообщали, что трудности временные и платежи будут проведены, но с опозданием.

"Приват висел. Я чуть не родила ежа, пытаясь рассчитаться через электронный банкинг. Даже зайти в систему не получалось. Как сообщили позже, доступ возобновится к 17.00...

Их пояснения: Кароч, во всём виноват Али) Хоть в шаманский бубен звени..."

В Приватбанке отметили, что в течение часа банк обслуживал до 70 тысяч платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей.

Кстати, на сайте AliExpress сегодня тоже предупреждали о проблемах с приватовскими картами.

Во многих супермаркетах сегодня принимали к оплате только наличку.

На фото сброшенные в кучу зависшие платежные терминалы Приватбанка в одном из супермаркетов

Терминалы не работали и в других заведениях - кафе, парикмахерских.

При этом некоторые клиенты Приватбанка сообщали, что смогли успешно расплатиться картой.

Пока неясно, успеют ли украинцы сделать запланированные покупки, ведь распродажа длится одним сутки. А также, повторится ли ситуация в "Черную пятницу", которая совсем скоро.

Ранее мы писали про сбой в Приват24, когда 7 ноября, на айфонах и других устройствах Apple не работало приложение банка.

А также, что масштабный сбой в работе Приватбанка произошел вечером в пятницу, 13 сентября.