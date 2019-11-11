Руководство Санкт-Петербургского государственного университета 11 ноября приняло решение уволить арестованного по делу об убийстве аспирантки доцента Олега Соколова. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Сотрудники и руководство университета шокированы преступлением, которое называют чудовищным.

"В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями. Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие", - заявили в вузе.

Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным и близким погибшей. Вместе с тем в СПбГУ заявили: информация о том, что ранее студенты жаловались руководству университета на рукоприкладство со стороны Соколова, не соответствует действительности.

"В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, Олег Соколов регулярно получал положительные характеристики", - отметили в вузе.

В то же время в СПбГУ сообщили, что более года назад после конфликта Соколова с его оппонентом, историком и публицистом Евгением Понасенковым в университет массово стали поступать письма, в которых Соколова требовали уволить за "воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство". Однако по результатам судебного разбирательства было установлено, что доцент не нарушал законов в плане использования в исследованиях результатов работы других людей.

"Что касается инцидента, возникшего на публичной лекции, в ходе которого доцент резко высказался в адрес одного из слушателей, то данная ситуация стала предметом рассмотрения Комиссии по этике СПбГУ, которая пришла к выводу о том, что преподаватель нарушил этические нормы. В связи с этим приказом от 28.04.2019 Соколов был привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщили в университете.

А относительно публикаций в СМИ об избиении и угрозе убийством молодой девушки в вузе заметили, что речь идет о событиях 10-летней давности. При этом никто из журналистов не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней. Сам же Соколов к уголовной ответственности привлечен не был.

Ранее "Страна" публиковала видеозапись, как Соколов избавляется от частей тела убитой жертвы.

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