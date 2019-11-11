Бывшего руководителя одной из региональных филиалов "Укрзализныци" уличили в хищении более 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Экс-чиновник сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева. Имущество он в аренду по сниженной ставке.

"Действия экс-руководителя привели к нанесения экономических убытков государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются иные факты противоправной деятельности злоумышленника", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовные производства по статьям "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Служебный подлог".

Напомним, что Укрзализныця пожаловалась силовикам на убытки в 60 млн грн от компаний из сферы братьев Дубневичей.

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