37,5% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Отмечается, что в октябре 2019 года положительно оценивали развитие событий в стране 45%, а в сентябре — 57% респондентов.

Одновременно со снижением оптимистично настроенных украинцев росло количество тех, кто оценивает события в стране негативно — с 17% в сентябре до 29% в октябре. В ноябре количество негативно настроенных респондентов практически сравнялось с количеством оценивающих ситуацию положительно и достигло 35% респондентов.

Оценивая, как изменилась ситуация в стране с начала 2019 года 48% респондентов заявили, что ничего не изменилось. Ухудшение ситуации отметили 26%, улучшение — 15%.

Оценивая изменения в отдельных сферах жизни страны, чаще всего респонденты заявляли, что ничего не изменилось. Положительную оценку чаще, чем негативную, давали таким сферам, как:

  • уровень свободы слова (20% отметили улучшение, 14% — ухудшение),
  • уровень демократии (17% и 14% соответственно),
  • обороноспособность страны (19% и 16% соответственно),
  • международный имидж Украины (25% и 22% соответственно).

Ухудшение ситуации чаще всего отмечали в таких сферах, как:

  • уровень цен и тарифов (50% респондентов отметили ухудшение, 5% — улучшение),
  • здравоохранение (31% - ухудшение, 6,5% - улучшение),
  • социальная защита (28% - ухудшение, 7% - улучшение),
  • уровень благосостояния семьи (27% - ухудшение,  8% - улучшение),
  • оплата труда (24% - ухудшение, 5% - улучшение),
  • уверенность граждан в завтрашнем дне (31% - ухудшение, 14% - улучшение),
  • уровень стабильности (28% - ухудшение, 12% - улучшение),
  • экономическое положение страны (23,5% - ухудшение, 9% - улучшение),
  • ситуация с преступностью (22% - ухудшение, 7% - улучшение),
  • пенсионное обеспечение (21% - ухудшение, 6% - улучшение),
  • образование (19% - ухудшение, 6% - улучшение),
  • соблюдение законности государственными служащими (17% - ухудшение, 13% - улучшение),
  • положение русскоязычного населения (11% - ухудшение, 7% - улучшение).

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова в период с 1 по 7 ноября 2019 года.

Как сообщала "Страна", по мнению более 70% жителей Украины, больше всего государству не хватает мира. Социологическое исследование проводилось с 19 по 22 октября.

Также большинство граждан Украины поддерживают продление моратория на открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения.

 

 

 

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