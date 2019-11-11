37,5% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Отмечается, что в октябре 2019 года положительно оценивали развитие событий в стране 45%, а в сентябре — 57% респондентов.

Одновременно со снижением оптимистично настроенных украинцев росло количество тех, кто оценивает события в стране негативно — с 17% в сентябре до 29% в октябре. В ноябре количество негативно настроенных респондентов практически сравнялось с количеством оценивающих ситуацию положительно и достигло 35% респондентов.

Оценивая, как изменилась ситуация в стране с начала 2019 года 48% респондентов заявили, что ничего не изменилось. Ухудшение ситуации отметили 26%, улучшение — 15%.

Оценивая изменения в отдельных сферах жизни страны, чаще всего респонденты заявляли, что ничего не изменилось. Положительную оценку чаще, чем негативную, давали таким сферам, как:

уровень свободы слова (20% отметили улучшение, 14% — ухудшение),

уровень демократии (17% и 14% соответственно),

обороноспособность страны (19% и 16% соответственно),

международный имидж Украины (25% и 22% соответственно).

Ухудшение ситуации чаще всего отмечали в таких сферах, как:

уровень цен и тарифов (50% респондентов отметили ухудшение, 5% — улучшение),

здравоохранение (31% - ухудшение, 6,5% - улучшение),

социальная защита (28% - ухудшение, 7% - улучшение),

уровень благосостояния семьи (27% - ухудшение, 8% - улучшение),

оплата труда (24% - ухудшение, 5% - улучшение),

уверенность граждан в завтрашнем дне (31% - ухудшение, 14% - улучшение),

уровень стабильности (28% - ухудшение, 12% - улучшение),

экономическое положение страны (23,5% - ухудшение, 9% - улучшение),

ситуация с преступностью (22% - ухудшение, 7% - улучшение),

пенсионное обеспечение (21% - ухудшение, 6% - улучшение),

образование (19% - ухудшение, 6% - улучшение),

соблюдение законности государственными служащими (17% - ухудшение, 13% - улучшение),

положение русскоязычного населения (11% - ухудшение, 7% - улучшение).

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова в период с 1 по 7 ноября 2019 года.

Как сообщала "Страна", по мнению более 70% жителей Украины, больше всего государству не хватает мира. Социологическое исследование проводилось с 19 по 22 октября.

Также большинство граждан Украины поддерживают продление моратория на открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения.