В населенном пункте Петропавловская Борщаговка в Киевской области легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего последний врезался в частный двор. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона в Facebook.

Как сообщается, ДТП случилось около 11:00 на улице Авиаторов, 27 с участием трех транспортных средств: Opel Astra, ВАЗ 2101 и РУТА.

По предварительной информации, виновником аварии стала легковушка Opel Astra, которая переезжала улицу слева на право по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101.

Женщина-водитель Ваза смогла сманеврировать и обойти Opel, однако совершила столкновение с автобусом, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и женщина-водитель ВАЗа - их госпитализировали.

По данным пресс-службы, внутри легковушки находился двухлетний ребенок, пристегнутый в автокресле, которое и спасло его от травм. А в автобусе, кроме водителя, находилась женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Видео: Facebook/Патрульна поліція Київської області

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