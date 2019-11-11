Опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг", показал, что 71% опрошенных жителей Украины негативно относятся к президенту России Владимиру Путину, а 66% симпатизируют главе Беларуси Александру Лукашенко. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Лукашенко оказался лидером симпатий украинцев среди иностранных политиков. Негативно к нему относятся только 15%.

Путина положительно воспринимают 17% респондентов. А 12% опрошенных не смогли обозначить свое мнение.

На втором месте по уровню позитивного восприятия оказалась канцлер Германии Ангела Меркель: позитивно ее оценивают 60%, негативно – 17%.

К президенту Польши Анджею Дуде позитивно относятся 48%, негативно – 9%. К президенту Франции Эммануэлю Макрону симпатизируют 39% человек, негативно его воспринимают 17%.

Далее позиции лидеров распределились следующим образом:

премьер-министр Канады Джастин Трюдо (позитивно – 38%, негативно – 6%);

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (позитивно – 33%, негативно – 11%);

президент США Дональд Трамп (позитивно - 30%, негативно – 42%);

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (позитивно – 28%, негативно – 20%).

Социологи отметили некоторые различия в мнениях в зависимости от регионов и возраста респондентов. В частности, на юге и востоке Украины лучше относятся к Лукашенко, Эрдогану и Путину. На западе – к Дуде, Трюдо и Трампу.

Среди старшего поколения самым большим уровнем поддержки пользуется Лукашенко, а среди младших возрастных категорий – Макрон, Джонсон и Трамп.

Самое большое количество сторонников Лукашенко и Путина наблюдается среди наименее обеспеченных опрошенных, а самое большое количество сторонников Дуды, Макрона, Трюдо, Джонсона и Трампа – среди наиболее обеспеченных.

Президентам Белоруссии, России и Турции симпатизируют сторонники партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Западные лидеры пользуются большей поддержкой среди сторонников партий "Европейская солидарность" и "Голос". Также Лукашенко и Путин являются явными лидерами поддержки среди тех, кто сожалеет о распаде Советского Союза.

Соцопрос показал, что за последние полгода практически не изменилось отношение к Меркель, Путину, Лукашенко и Макрону. В то же время отношение к Дуде улучшилось, а к Трампу и Эрдогану ухудшилось.

Опрос проводился в виде личного интервью с 29 октября по 4 ноября 2019 года среди людей старше 18 лет. В нем приняли участие 3 тысячи респондентов.

Ранее "Страна" приводила данные опроса, согласно которому треть украинцев не откладывают деньги на черный день.

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