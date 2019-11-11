Клиенты ПриватБанка 11 ноября массово жалуются на сбой в работе интернет-приложения "Приват24", а также терминалов самообслуживания и банкоматов. Об этом сообщает hromadske.

В банке рассказали, что возникли проблемы в работе процессингового центра, и связали их с бумом интернет-покупок на Aliexpress в день распродаж.

"Сегодня была зафиксирована очень большая очередь платежей в связи с Днем холостяка, который устраивает Aliexpress", - объяснили в финансовом учреждении.

Так, в течение часа банк сегодня обслуживал до 70 000 платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей.

Сначала в банке не смогли назвать точного времени решения проблем в работе электронных сервисов. Однако потом уточнили, что к 14 часам устранят проблемы в работе.

Между тем, клиенты банка сообщают, что к вечеру трудности никуда не исчезли. Корреспондент "Страны" сделал фото сброшенных в кучу зависших платежных терминалов с карточками ПриватБанка в одном из супермаркетов. Людям приходится оплачивать покупки наличными.

Фото: "Страна"

Также мы сделали скриншот экрана телефона, на котором видно, что в 17.15 связи с оператором в приложении не было.

Фото: Страна

Последний по времени масштабный сбой в системе ПриватБанка был зафиксирован 13 сентября. Тогда в Киеве перестали работать терминалы банка в магазинах, у клиентов возникли проблемы со снятием денег с карт через банкоматы.

Ранее "Страна" сообщала, что ПриватБанк запустил технологию оплаты покупок в рознице с помощью селфи.