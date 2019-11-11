После того, как в сентябре рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы, и составил 71%, за два месяца он упал почти на 3%.

Так, 68,2% респондентов, опрошенных соцслужбой Центра Разумкова доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 24,3% - не доверяют. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Наивысший уровень доверия после президента у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 51,6% (не доверяют - 30,6%).

При этом больше всего респонденты не доверяют бывшему президенту Петру Порошенко – 79,1% (доверяют – 14,4% опрошенных).

Также 74,7% респондентов не доверяют депутату Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, доверяют - 15,3%;

69,6% - не доверяют лидеру партии Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко, доверяют – 22,2%;

68,7% - не доверяют министру внутренних дел Арсену Авакову, доверяют – 15,%;

67,9% - не доверяют лидеру партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрию Бойко, доверяют - 21,5%;

48% - не доверяют лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, доверяют – 37,1%.

41,1% - не доверяют главе Офиса Президента Андрею Богдану, доверяют – 23%;

40,9% - не доверяют лидеру партии "Национальный корпус" Андрею Билецкому, доверяют - 14,5%;

36,5% - не доверяют премьер-министру Алексею Гончаруку, 27,8% - доверяют;

29,8% - не доверяют лидеру фракции "Слуга народа" в Раде Давиду Арахамии, доверяют – 14,3%;

33% - не доверяют генеральному прокурору Руслану Рябошапке, доверяют – 23,6%;

29% - не доверяют бывшему политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову, доверяют – 36,4%;

27,3% - не доверяют первому заместителю председателя Рады, представителю Президента в парламенте Руслану Стефанчуку, доверяют – 17,2%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября. Было опрошено 2 015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что поддержка Зеленского со стороны киевлян превышает 50%.

Также мы писали о том, что уровень доверия к Зеленскому продолжает снижаться.