В Сети набирает популярность ролик китайского пользователя, снявшего в озере неподалеку от города Куньмин рыбу, рисунок кожи которой напоминает человеческое лицо. Об этом сообщает издание Mirror.

В ролике видно, как рыба (предположительно, карп кои, он же парчовый карп) неторопливо подплывает к берегу и высовывает морду из воды.

Видео: YouTube/ Music Life channel

На коже водного обитателя ясно можно разглядеть темные пятна, напоминающие глазницы, ноздри и большой рот.

Скриншот из видео

Изначально запись появилась на китайской платформе Weibo, но быстро разлетелась по соцсетям. Внешность рыбы вызвала вал шуток на тему ее видовой принадлежности. Одни утверждают, что это несколько недоэволюционаровавшая русалка мужского пола. Другие называют рыбу родственником злодея Волан-де-Морта, каким его представили в киноэпопее о Гарри Поттере.

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