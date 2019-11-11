В понедельник, 11 ноября, в одном из магазинов торгово-развлекательного центра "Глобус", находящегося под Майданом Незалежности в Киеве, рухнул потолок.

Об этом говорится на фб-странице "Киев Оперативный". В результате ЧП никто не пострадал. "Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок", - говорится в сообщении.

"Вот это качество стройки", - прокомментировал произошедшее один из фб-пользователей.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", сегодня же в здании управления полиции Одесской области в Одессе обвалился потолок. Пострадали двое сотрудников.

Напомним, что в харьковской школе № 5 посреди дня обвалилась часть потолок. Опасное ЧП произошло в пролете лестничной клетки. Почему обвалился потолок на пролете между вторым и третьим этажом – пока неизвестно.