В сети появилось видео ночного ДТП со смертельным исходом. Запись разместила в Facebook группа Киев Оперативный.

"Ни одного шанса", - указывается в подписи к видео. На записи видно, что Lexus на огромной скорости врезался в людей на тротуаре. Издание отмечает, что за рулем Lexus (с госномерами AA3901BC) находился 21-летний юноша Михаил Грабницкий, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали задержано в порядке статьи 208 УПК Украины.

Видео: facebook.com

Напомним, что в результате столкновения автомобилей Renault и Lexus, последнего выбросило на тротуар, где шла пара. К сожалению, 20-летняя девушка умерла сразу, а 23-летнего парня госпитализировали в больницу.

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