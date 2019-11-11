Подозреваемый в убийстве и расчленениии своей любовницы и аспирантки доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов арестован судом на два месяца, до 8 января 2020 года. Об этом пишут российские СМИ.

Уточняется, что подследственному грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время суда Олег Соколов рассказывал о мотивах убийства. По его словам, "девушка, которая казалась идеалом, постепенно превратилась в существо из страшной сказки". По словам историка, она угрожала ему ножом.

Напомним, 63-летний историк-наполеоновед Олег Соколов выстрелил в свою 24-летнюю любовницу из обреза во время ссоры 7 ноября. Это произошло в квартире историка на набережной Мойки. Он спрятал тело, поскольку на следующий день, 8 ноября, принимал в квартире гостей.

А 9 ноября доцент решил избавиться от трупа, заранее расчленив убитую девушку пилой. Во время процесса он выпивал, возможно, поэтому и упал в воду, когда отправился выбрасывать части тела. В ходе обысков в его квартире полиция обнаружила окровавленные останки, отрезанную голову и пилу.

Ранее "Страна" писала о том, что российский историк, расчленивший свою любовницу, организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

Также мы сообщали, что мать расчлененной историком Соколовым девушки оказалась подполковником полиции.