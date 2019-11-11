Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров не исключает, что в коллективе может появиться новый солист. Об этом он сказал в интервью Софико Шеварднадзе в программе "Просто о сложном", выходящей в Яндекс.Эфире.

Ведущая (к слову, внучка второго президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе) спросила музыканта, допускает ли он, что участники группы могут собрать "Ленинград-2".

"Могут. Я буду счастлив. Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль - поменять солиста в группировке "Ленинград". Я могу это представить, потому что фактически я режиссер", - ответил Шнуров.

Как писала "Страна", фронтмен "Ленинграда" принял решение распустить коллектив, созданный в 1997 году. В марте он объявил о том, что стадионный тур группы в 2019 году будет последним. Музыканты дадут прощальные концерты 30 и 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Мы также рассказывали, что Шнуров подумывал об уходе в политику и заявлял о своем умении вбрасывать острые темы.