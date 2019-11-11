В одной из больниц Великобритании медики выходили наименьших известных современной науке близнецов. Их родила 32-летняя Талия Китс, передает The Sun.

Врачи убеждали, что Талии не стоит рожать. Когда же у нее преждевременно отошли воды, женщину предупредили, что дети могут умереть при рождении. Она на 23-й неделе беременности родила естественным путем Джо, весившего 429 граммов. Его брат Эшли весил всего 403 грамма, он появился на свет с помощью кесарева сечения.

Новорожденные сразу попали в отделение интенсивной терапии. Там они находились несколько месяцев. Оба близнеца родились с хронической болезнью легких. Так произошло из-за того, что они недоношенные.

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