13 ноября отмечают Всемирный день доброты, которая считается необходимой частью осмысленной жизни. Рассказываем, когда и почему возник этот праздник и как можно поздравить близких.

История Дня добра

Истоки праздника берут начало в Японии, где 21 год назад на конференцию в честь всемирного движения доброты собрали делегатов из различных стран (Австралии, Канады, Таиланда, Сингапура, Британии и США). На съезде приняли "декларацию доброты" - документ, который провозглашает простую человеческую доброту важной составляющей осмысленной жизни. Целью праздника стало создание более доброго и сочувствующего мира.

Праздник - отличный повод напомнить о том, что быть добрым - не означает быть слабым. Ведь у добрых поступков подчас невероятный результат. Доброе слово, прощение, слова ободрения, улыбка, подсказка - все это мотивирует человека на еще большее добро взамен.

В этот день в Сингапуре дарят друг другу герберы, означающие чистоту и любовь. Главным символом праздника благодаря французскому художнику Орелю стало открытое сердце.

Еще один праздник добра отмечают 17 февраля. Он называется День спонтанного проявления доброты. И также начинает обрастать своими традициями.

Открытки и поздравления

Поздравляю со Всемирным днем доброты. Пусть рядом всегда будут отзывчивые люди, щедрые на благородные поступки.

Пусть в день доброты найдется место для волшебства и чуда по отношению к близкому. Пусть этот день позволит стать чуточку добрее и проявить заботу и повышенное внимание к каждому окружающему нас.

Пусть сегодня, в день добра

Станет день особенно приятным,

Светит солнце с самого утра,

Небо будет голубым и необъятным!

Мир, здоровье, красота - они важнее всех подарков

Пусть будет в мире доброта, и больше для прогулок парков!

Сегодня праздник доброты, пусть она золотой цепью связывает тебя только с хорошими и светлыми людьми!

Милая подруга, пусть каждый твой день начинается с доброты и улыбки, а еще с цветов и приятных сюрпризов.

Для того, чтобы делать добро, не нужно много денег. Только отзывчивое сердце и внимание ко всему, что окружает. Пусть рядом с тобой будут те, кто наполняет жизнь светом, всем близким желаю здоровья и счастья!

Пусть сегодняшний день начнется с доброты, от которой порой зависит жизнь человека!

Позитивного дня, ярких эмоций и незабываемых мгновений!