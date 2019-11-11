Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что в суд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ. Заявитель, который подал жалобу, не указан.

В обоснование жалобы он отметил, что 4 октября подал в НАБУ заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим главой СБУ преступлений, которые по его утверждению подпадают под квалификацию ст. ст. 28, 364 (злоупотребления служебным положением), 365 (превышение служебным положением), 366 (служебный подлог), 191 (хищение средств), 111 (госизмена), 114 (шпионаж) Уголовного кодекса.

Однако дело не было открыто. Обстоятельства возможных правонарушений не уточняются. 25 октября суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по данным фактам.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ по решению суда открыло дело против Грицака из-за привлечения невиновного к ответственности.

Также мы сообщали, что Грицак вышел из отпуска для встречи с высокопоставленным сотрудником ЦРУ, на которую не пустили даже переводчика.