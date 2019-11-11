Глава пресс-центра Андрей Агеев объявил, что практическая фаза разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского подошла к концу. Об этом сообщает УНН.

По слова сотрудника ООС, ВСУ и вооруженные формирования так называемой "ДНР" отвели вооружение от линии разграничения. Завтра, 12 ноября, должно начаться разминирование участка.

"На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12:00 завершились третьи сутки разведения сил и средств, в рамках которого определенные военнослужащие изменили тактическое положение. Мероприятие состоялось зеркально, параллельно с противником", - сказал Агеев.

Как сообщала "Страна", вчера в рамках второго дня разведения сил и средств с позиций отошли 11 бойцов ВСУ и было отведено 14 единиц вооружения.

Ранее мы показывали видеозапись начала разведения в Донецкой области.