В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале мужчина хотел покончить с собой и спрыгнуть с колонны в главном павильоне здания. Инцидент случился вечером 10 ноября. Об этом пресс-служба полиции Киева.

Мужчина залез на колонну в здании Центрального вокзала и пытался спрыгнуть с нее. Одним из первых в ситуацию вмешался сотрудник полиции, который работает на самом вокзале. Он сразу начал вести с мужчиной переговоры.

"Во время общения со мной он рассказал, что приехал в столицу работать. Через некоторое время начал употреблять наркотики, вследствие чего покинул место работы и совершил ряд преступлений",- рассказал начальник сектора кадрового обеспечения отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУНП Киева Сергей Баланчук.

После получасовых переговоров полицейский отговорил отчаявшегося мужчину от опасного поступка. На данный момент его жизни ничего не угрожает, с ним пообщались правоохранители и устанавливают мотивы поступка.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: facebook.com/watch/kiev.informator.ua

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