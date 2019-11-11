Сегодня Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал, как будет работать рынок земли в Украине.

Рада как раз завтра будет рассматривать законопроект о купле-продаже земель сельхозназначения. Видимо к этому Зе и приурочил свое обращение.

Намерения "слуг народа" разрешить продажу сельхозугодий пользуются мизерной поддержкой населения. Большинство селян резко против этой инициативы. Главным образом потому, что это узконит владение землей в руках крупных латифундистов - как украинских, так и зарубежных.

По поводу последних президент и обратился к нации. Он заверил, что допуск иностранцев к рынку земли в Украине будет позволен только по результатам референдума. Эта поправка будет внесена в закон между первым и вторым чтением. А пока покупать землю смогут украинские физлица и компании.

Однако здесь видна очевидная лазейка - ведь никто не запретит продать иностранцам компанию, которая уже приобрела земельный участок. По крайней мере таких запретов у Зе не декларировали.

"Страна" отвечает на главные вопросы о продаже украинской земли.

1. Почему вообще хотят ввести рынок земли?

Cнятие моратория на продажу земли было давним требованием украинских западных партнеров и кредиторов. Однако власть ни при одном президенте на этот шаг не шла.

Во-первых, сами аграрные олигархи не желали менять внутриукраинский статус-кво: все земли давно поделены между крупными агрохолдингами, которые по факту владеют гектарами по договорам долгосрочной аренды.

Во-вторых, против этого было настроено население. Ведь пусть договор аренды и долгосрочный, но его в крайнем случае можно и разорвать. А проданную землю уже не вернешь. Кроме того, многие селяне опасаются, что криминалитет будут их силой заставлять продавать землю за бесценок.

Зеленский же изначально шел на выборы с лозунгами введения рынка земли. Что было целиком в парадигме Запада. И возможно именно это обусловило практически единогласную поддержку избрания Зе в Европе и США.

Да и команда, которую подбирал Зеленский, состояла из "младореформаторов": получателей западных грантов и сторонников рецептов МВФ, один из которых - распродажа земель. Причем обязательно с допуском иностранного бизнеса.

Но требованию этому - много лет. А вопрос перешел в практическую плоскость только сейчас. Видимо потому, что земля - один из немногих украинских активов, которые могут дать краткосрочный прилив больших денег - как в бюджет, так и в карманы правящей верхушки. На этом багаже власть Зеленского может проработать до окончания своего срока.

При том, что другие источники "легких денег" уже исчерпаны. Поэтому и встал вопрос о земле. Тем более, что он прямо увязан с предоставлением кредитов МВФ.

2. Почему вопрос иностранцев камнем преткновения стал?

Здесь опять-таки два аспекта - агробароны и простые селяне.

Иностранцы, как полноправные покупатели сельхозугодий - это конкуренты украинской аграрной олигархии, которой хотелось бы первой получить доступ к рынку земли и скупить все лакомые куски за сравнительно небольшие деньги. По сути просто узаконив то, что они сейчас имеют. Если будет конкуренция со стороны иностранцев, то платить придется больше и не факт, что украинские олигархи эту ценовую гонку выдержат.

В договорах аренды практически везде уже давно записано, что арендатор имеет преимущественное право выкупа надела после снятия моратория. Однако если на рынок земли заходят иностранцы, у которых денег физически больше, то исполнение этих договоров теряет смысл.

Разумеется, если арендатор земли уже не является компанией с иностранным капиталом, каковых немало в Украине - они контролируют около 3,5 миллионов гектар земель. Из 42-х.

Простые селяне обычно идут в парадигме крупных агрохолдингов или "хозяев", на которых работают. Кроме того бытует опасение, что иностранцы будут более агрессивно пользовать землю и сделают ее на долгие годы непригодной для сельского хозяйства.

Также есть мнение, что иностранные владельцы - особенно крупные транснациональные агрохолдинги - будут практически неподотчетны украинским властям: за них на международном уровне будут вписываться правительства их стран и гасить любые поползновения заставить зарубежных инвесторов исполнять те же природоохранные нормы (похожая ситуация сейчас с "Криворожсталью").

3. Почему Зе предложил такой вариант с референдумом?

Основная проблема с иностранцами, как видим, именно из-за агробаронов. Они, раз уже от продажи земли вообще не уйти, хотят избавиться от конкурентов, а потому против допуска к рынку земли иностранцев. А аграрное лобби очень сильно в Раде и без компромисса с ним закон провести сложно.

И Владимир Зеленский оказался таким образом на растяжке - с одной стороны открытия рынка земли и допуска иностранцев требуют на Западе. С другой - это вообще не хотят в Украине (так говорят соцопросы), но агробароны готовы согласиться на него с условием запрета на продажу иностранцам.

Поэтому Зе и придумал хитрый ход - не отказывать иностранцам напрямую, а прикрыться мнением народа через референдум.

Но сработает ли этот ход?

4. Так будет ли земля продаваться вообще и если да, то будут ли ее покупать иностранцы?

В тоже время, идея с референдумом пока не отменяет лазеек, которые законодатели оставляют для иностранцев.

В законопроекте, что Рада рассмотрит на этой неделе, их несколько.

В документе указано, что иностранцы не допускаются к скупке украинских угодий до 1 января 2024 года. Но если компания с иностранным капиталом уже работает в Украине не менее трех лет, то на нее ограничения не распространяются, и она сможет выкупать землю сразу на момент запуска рынка.

Как уже говорилось, такие компании в Украине уже есть.

Еще одна лазейка - на этапе открытия рынка на подставных лиц создается украинская компания, которая скупает земли, а затем, после 2024 года ее акции официально выкупают иностранцы.

То есть главная проблема - в том, что на рынок земли допускаются юрлица. Даже если они будут иметь украинское происхождение, в них в любой момент может войти иностранный капитал. И даже если на референдуме народ скажет, что за допуск к рынку земли только украинских компаний, формально Зеленский и Рада ничего не нарушат. Просто украинскую компанию потом купит иностранная.

В "Слуге народа" идею продавать землю не поддержали часть депутатов-мажоритарщиков, которые традиционно бунтуют против руководства фракцией.

"Прочитал тезисы партии по земле. Очень понравился вот этот:

право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами.

А потом украинские граждане исключительно по закону продадут свои фирмы иностранцам.

Вы нас совсем за лохов держите?", - написал нардеп Александр Дубинский.

"Вопрос двойного гражданства давайте быстренько ещё пропихнем. И вообще ничего не надо менять", - предложил он.

"Товарищи, хотел бы отдельно уточнить один небольшой вопрос.

В случае открытия рынка земли, если что то пойдет не так, как планировалось, защищать интересы пострадавших граждан и интересы государства будет генеральный прокурор Рябошапка, да?", - задает вопрос нардеп Макс Бужанский.

"Зеленский сделал обращение ко всем нам по открытию рынка сельскохозяйственной земли.

Основное. Между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены нормы, по которым купить землю смогут исключительно украинцы и украинские компании, учредителями которых являются исключительно украинцы. Право купли земли иностранцами будет решено на всеукраинском референдуме. Здорово, господин президент. Но есть вопросы. Почему этого не будет к первому чтению? И почему нет ни слова о том, смогут ли иностранцы купить компании, которые владеют землёй, и учредителями которых являются украинцы? Если иностранцы смогут покупать такие корпоративные права, то цена вашим словам — ломаный грош, а иностранцы скупят земли.

И, да. Теперь мы будем пристально следить за всеми иностранцами, которым Вы будете раздавать гражданство Украины. Если хоть кто-то из них совершенно случайно купит сельхозземлю, то Вы закончите очень плохо", - считет глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Послушала Зеленского о продаже земли и референдуме. Даже не знаю, что и сказать!

Значит для того чтоб продавать украинскую землю спрашивать ничего у украинцев не нужно.

Спросят, мол, тогда, когда захотят продавать ее иностранцам? Но это же чушь!

А если участник юрлица, украинец, таки решит продать свою долю в украинском предприятии иностранцу/ам уже ПОСЛЕ законной покупки юрлицом земли?

Это что, лишит юр.лицо права собственности?

Это что приведет к ликвидации юр.лица? Ну на кого это рассчитано?

А сразу написать вменяемый закон не получилось? "Не смогла я?" Надо добивать его поправками ко второму чтению? С колен? Спешим?

Очень плохо. Очень", - пишет юрист Елена Лукаш.

Таким образом, все будет зависеть от того - хватит ли завтра в Раде голосов или нет. Точно будет голосовать большая часть фракции "Слуги народа" и "Голос". Точно не будет голосовать "Оппозиционная платформа". По остальным есть вопросы.

"Все зависит от того, сколько слуг народа проголосует. И хватит ли "Голоса", чтоб покрыть недостачу. И пока точно непонятно сколько именно есть голосов за законопроект даже после обещания Зеленского по референдуму", - сказал "Стране" источник в "Слуге народа".