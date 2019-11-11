Сотрудники НАБУ изъяли в спальне бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича, у которого проводили обыски, флэш-карту с контактами Кучмы (вероятно, речь идет о бывшем президенте Леониде Кучме) и договоры дарения крупных сумм. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что во время обыска дома Дубневича был также изъят мобильный телефон iPhone XS, при осмотре которого обнаружена переписка в интернете, мессенджерах, электронной почте с различными абонентами. В рабочем кабинете Дубневича найдены и изъяты два блокнота, при осмотре которых обнаружены записи, которые могут иметь значение для досудебного расследования.

Также в спальной комнате обнаружен и изъят флэш-накопитель, который присоединялся к ноутбуку с помощью устройства для блокировки записи в режиме "Только для чтения" без возможности записи на носитель.

Отмечается, что с помощью программного обеспечения на флэш-накопителе была найдена папка Contacts с файлами, среди которых обнаружен файл с наименованием "Кучма.сontacts", который содержал номер телефона и дату создания, а также последние изменения в файл 30.05.2013.

Также в ходе обыска детективы обнаружили договора дарения средств, заключенные между членами семьи Дубневичей, расписки о получении средств, которые были изъяты, поскольку содержат сведения о фактах, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве.

Кроме того, перечисляется изъятое имущетсво, которое Высший антикоррупционный суд арестовал 5 ноября:

флэш-накопитель, телефон iPhone модель XS, копию договора дарения денежных средств от 03.08.2017;

копию платежного поручения № 1 от 04.08.2017;

копию квитанцию ​​№ TR.2191490.9621.6881 от 04.08.2017;

копию счета б / н от 03.08.2017, копию квитанции № 25093355; копию акта выполненных работ от 03.08.2017;

копию расписки ОСОБА_5 от 25.11.2016;

копию договора № 1 беспроцентного целевого займа от 25.11.2016;

копию дополнительного соглашения о досрочном прекращении договора № 1 от 25.11.2016 от 03.08.2017;

копию договора дарения денежных средств от 31.10.2017 (первая страница); копию договора № 1 беспроцентного целевого займа от 27.11.2016;

копию дополнительного соглашения от 30.10.2017 о досрочном прекращении договора № 1 беспроцентного целевого займа от 27.11.2016; копию акта выполненных работ от 31.10.2017;

копию счета № 2532 от 31.10.2017;

копию договора дарения денежных средств от 31.10.2017 (регистрационный номер № 2532);

копию расписки ОСОБА_5 от 27.11.2016;

копии договора дарения денежных средств от 03.08.2017, 26.10.2017, 31.10.2017, 31.10.2017 и 30.10.2017;

два листа бумаги А-4 из раздела № 12 "Денежные активы" (декларация за 2016) декларации Дубневича с черновыми записями: БВ - 11 500 000,00 $ и др.

Напомним, Дубневича подозревают в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы, организованной депутатом, составили более 93 млн грн.

Ранее "Страна" писала о том, что обвиняемый в хищении 93 миллионов "Укрзализныци" нардеп Дубневич вышел из СИЗО.

Также мы сообщали, что Рябошапка обещает усилить пресс на Дубневича и открыть дела еще нескольким нардепам.