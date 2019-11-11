В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга 11 ноября выбирают меру пресечения 63-летнему доценту СПбГУ Олегу Соколову, убившему 24-летнюю любовницу Анастасию Ещенко. Об этом передает издание "Фонтанка".

Во время заседания суда маститый ученый впал в истерику и расплакался, издавая нечеловеческие звуки.

Видео: YouTube/ Регион Online

Между тем, на суде озвучены данные, что Соколов выстрелил в свою аспирантку 4 раза.

Вещественное доказательство - обрез. Фото: fontanka.ru

Самим орудием убийства послужил обрез советской винтовки малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованный Соколовым под кавалерийский пистолет ХІХ века.

Адвокаты доцента истфака рассчитывают убедить следствие в том, что ученый застрелил Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью, и минимизировать возможное наказание. Добиваться невменяемости и принудительного лечения в планы защиты не входит.

Ранее "Страна" публиковала видео, как Соколов топит останки девушки в Мойке.

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