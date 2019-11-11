Шесть областей Украины подключены к пилотному проекту электронного реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что в реестре по состоянию на 11 ноября обнародована информация о 40,6 тысячах выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Онлайн-карта рубок распространяется на Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую области.

"Каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт lk.ukrforest.com и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок", - говорится в сообщении.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения", - говорится в сообщении.

В правительстве рекомендуют украинцам обращаться в полицию в случае выявления незаконных рубок с помощью нового сервиса.

Кроме этого, в Кабмине планируют запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки.

Напомним, что Рада запретила вырубку лесов на горных склонах Карпат.

Также мы писали о том, что Рада отменила бумажный документооборот в парламенте.