В Украине могут отменить обязательный военный призыв.

Такие планы озвучил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Это моя персональная цель. Это будет нескоро, это будет не в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв. И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена и оснащена. И главное - что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", - рассказал Загороднюк.

Заявление министра прозвучало на шестой год после того, как в Украину вернули призыв. Это произошло после начала конфликта на Донбассе.

Разговоры об отмене призыва совпали с общем смягчением риторики властей, которые реже употребляют слово "война" и снижают милитаристскую риторику.

"Страна" разбиралась, есть ли сейчас предпосылки для перехода на контрактную армию.

Как менялся призыв в армию

Интересно, что совсем недавно речь во власти шла совсем о другом - о том, что стоит вернуть призыв в армию с 18 лет. Такая инициатива в октябре была озвучена в Офисе президента, и ее поддержал Генеральный штаб ВСУ.

Как заявил тогда начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, в вопросах призыва в ряды ВСУ существуют определенные различия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и указом президента о призыве. В законе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста".

В то же время по последним президентским указам призывали граждан с 20 лет.

А уже через месяц министр обороны заявил, что хочет вообще отменить призыв.

Правда, опыт в этом деле уже имеется.

Обязательный призыв в ряды ВСУ уже отменяли. 14 октября 2013 года президент Виктор Янукович подписал указ, которым с 1 января 2014 года прекращается призыв на срочную службу в украинскую армию и другие вооруженные формирования и комплектование ВСУ должно было производиться исключительно на контрактной основе.

В апреле 2014 года Верховная Рада Украины рекомендовала и. о. президента Украины Александру Турчинову восстановить призыв в армию. 1 мая 2014 года Турчинов подписал соответствующий указ.

На данный момент фактически призывной возраст в Украине – с 20 до 27 лет. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста), служба меньше - 12 месяцев. Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются - туда отправляют контрактников.

Правда, на деле набор в армию, которую, как утверждается, отреформировали и возродили, серьезно хромает и два раза в год начинается настоящая охота на призывников.

Призыв в последние годы

В последнее время призыв в армию сопроводжался заявлениями о недоборе и скандалами, связанными с поиском уклонистов от службы.

В этот раз, как и в прошлые годы, в Киеве снова возобновили практику отлова призывников на улицах для вручения им повестки и направления в войска. О таких случаях много рассказывали в весенний призыв этого года.

Тогда полицейские под любым предлогом останавливали молодых людей на улице, сажали в автомобиль и везли в военкомат, а потом на распределительный пункт. О подобных случаях сообщали и из других городов Украины.

Одну из историй рассказал пользователь соцсети Виталий Доля о своем друге, который в 13 лет выехал на ПМЖ в США.

"Т.е. со всех учетов тут он снят. Постоянно проживал в Америке. Естественно, никаких повесток он получать не мог. Приехал на три недели навестить родных. Стоял на вокзале, когда к нему подошли трое в военной форме. Затолкали в машину и повезли в военкомат, там же провели медкомиссию. И отправили в Яворив Львовской области. Сначала намекали, что можно порешать вопрос за 1500 долларов, а когда отец поднял шум, то принципиально уже ничего не решали. Теперь он служит во Львове", - написал Виталий.

В Киевском военкомате рассказывалит, что подали в полицию список почти из 30 тысяч призывников, которые не явились в военкоматы в весенний призыв 2019 и уклоняются от службы в ВСУ.

В прошлом, 2018 году, осенний призыв называли худшим в истории по результативности. На него в Киеве откликнулось только 8% будущих солдат от запланированного числа. Это значит, что в комиссариаты явился лишь каждый двенадцатый призывник. В других городах ситуация была получше, но также удручающей. Поэтому призывников отлавливали прямо на улицах, устраивали им облавы - об этом также писали в сети.

В те же дни стало известно об отлове призывников в Черкассах - там их задерживала Нацгвардия. "Вы кого, обезьян возите или людей", - слышны возмущенные голоса на видео, снятом во время этого. "Моего сына погрузили, как в обезьянник", - говорит мама парня, находящаяся на месте инцидента.

Было еще несколько громких инцидентов.

Так, в Харьковской области военный схватил парня за рукав прямо на улице и не отпускал, а затем вообще повалил на землю.

В Ивано-Франковске работники Муниципальной охраны, Нацполиции и военного комиссариата искали призывников по улицам города и доставляли их в военкомат.

"Ищем вечером, на лавочках, общаемся и таким образом доставляем в военкомат", - рассказывали сами силовики. В Волынской области родственники призывников собрались у стен областного военкомата и препятствовали выезду автобуса с призывниками.

Военные рассказали, что большинство этих парней были уклонистами, и родственники возмутились, что военным удалось их разыскать.

2017 год также был богат на скандалы. Так, сотрудники военного комиссариата устроили облаву в столичном клубе Jugendhub. В результате были задержаны 32 человека, у которых сразу отобрали мобильные телефоны. Двенадцать из них были признаны уклоняющимися от прохождения срочной военной службы.

Во Львове люди в форме и бронежилетах искали призывников в популярном среди молодежи проезде Кривая липа в центре города с развлекательными заведениями.

В Одессе студента четвертого курса одного из морских вузов города забрали прямо с занятий, а когда за ним приехал адвокат, то сотрудники военкомата бросились под колеса автомобиля и не давали увезти молодого человека.

А в в Виннице 22 летний парень женился на 80-летней женщине с инвалидностью, чтобы получить отсрочку от службы. Парня призвали на срочную службу в ВСУ. Но он расписался с пенсионеркой и сразу после росписи пришел с отцом в городской комиссариат, чтобы засвидетельствовать, что служить ему нельзя, поскольку его жена - инвалид I группы.

То есть обязательный призыв и раньше был не подарком. Но после начала конфликта на Донбассе от него стали уклоняться еще более ожесточенно. Несмотря на то, что новобранцев сейчас не отправляют в зону боевых действий.

Это говорит о том, что ситуация в армии в лучшую сторону не изменилась. И с каждым годом набирать призывников все тяжелее. Поэтому, возможно, идея министра выглядит логичной.

"У парней есть много возможностей откосить"

Отмена призыва - вполне логичная идея, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Тут стоит напомнить, что в Украине уже однажды отменяли призыв. Это было сделано осенью 2013 году Виктором Януковичем. Но затем начался Майдан, потом война и уже весной 2014 года новая власть не только вернула призыв, но и начала массовую мобилизацию мужчин, отправляя их на фронт. С 2016 года мобилизации прекращены, войска на Донбассе пополняются за счёт контрактников, а по призыву набирают не более 16-18 тысяч парней.

Да и тех все труднее собрать, так как в армию бесплатно служить идти мало кто хочет. Учитывая, что призыв сейчас с 20 лет у молодых людей есть много возможностей "откосить": поступить в ВУЗ или уехать из страны.

Другими словами, идея отменить призыв вполне здравая. Хотя, конечно же, будет много желающих покричать о "зраде". Мол, как это - призыв во время войны отменять!?", - говорится в посте.