В понедельник, 11 ноября, коллективу органов прокуратуры Донецкой области был представлен их новый начальник – Евгения Белоусова. Его представил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Генеральная прокуратура Украины сейчас находится на этапе масштабного реформирования. В органах прокуратуры должны остаться только профессионалы, которые честно и беспристрастно выполняют свою работу, только прокуроры, исповедующих принципы верховенства права, неотвратимости наказания и нулевой толерантности к коррупции", - цитирует слова Мамедова пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В свою очередь Белоусов обозначил приоритетные направления своей работы: "Военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности. Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах", - сказал он.

Евгений Белоусов - родился 31 марта 1984 года в городе Белая Церковь Киевской области. Работает в органах прокуратуры с 2010 года. С августа 2018 работал в должности первого заместителя военного прокурора группировки ООС.

Мы разбирались, как из прокуратуры пропали документы по делу Евромайдана и кто убивал сотрудников правоохранительных органов Украины 20 февраля 2014 года.

Как сообщала "Страна", 8 ноября сотрудники ГПУ провели обыски в Минюсте Украины и ГП "Национальные информационные системы" для получения обобщенной информации обо всех фактах несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему баз данных Единых и Государственных реестров.

Напомним, что в ГПУ сообщили о формировании новой группы по расследованию дел Евромайдана.