Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает возможным проведение саммита в "нормандском формате" до конца года. Об этом он сообщил на брифинге, передает "Интерфак-Украина".

"Я думаю, что, конечно, саммит будет проведен, несомненно. Я думаю, что в этом году", - сказал Ушаков и добавил, что идет работа по подготовке саммита.

"Ведутся активные разговоры на этот счет и между помощниками соответствующими, и между лидерами в ходе телефонных разговоров. Сегодня этот вопрос будет затронут (Путиным - Ред.) с Меркель", - сказал помощник президента.

Комментируя сообщения украинской прессы, что саммит может пройти 24 или 26 ноября, Ушаков заметил, что пока конкретные даты не обсуждаются.

"24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита. Конкретика по датам вообще не обсуждалась, - сказал Ушаков.

"Пока рассматривается возможность проведения саммита сама по себе. Я не знаю, кто называет эти даты, но они на моем уровне не обсуждались", - добавил он.

Ушаков рассказал, что "наблюдаются подвижки" по подготовке. В их числе принятие "формулы Штайнмайера", согласование проекта итогового документа, проведение отвода сил и средств. Ушаков заметил, что все это будет учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита.

Ранее "Страна" писала о том, что источник в офисе Зеленского назвал предположительные даты встречи нормандской четверки.

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