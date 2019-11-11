11 ноября, судя по запросам в Google, украинцы массово ищут в интернете ответ на вопрос "как заставить кота зарабатывать". Об этом свидетельствую данные в Google-трендах за сегодняшний день.

Запрос "как заставить кота зарабатывать" интересует пользователей интернета наряду со вчерашней игрой "Шахтера" и купонами на Алиэкспресс, где сегодня объявили грандиозную распродажу в честь Всемирного дня шопинга. Чем вызван поиск такого необычного источника дохода - пока неясно.

Редкие случаи, когда питомцы принесли своих хозяевам приличные суммы, все же случаются. Например, хозяйка ставшего мемом Grumpy Cat, Табата Бундесен, по разным оценкам, заработала на его изображениях на футболках, кружках, открытках и т.д. порядка 100 миллионов долларов. После того, как кот начал приносить деньги, она ушла с работы официантки, завела коту менеджера и приобрела отдельный трейлер, где кот мог отдыхать после съемок в фильме "Grumpy Cat's Worst Christmas Ever". Была даже запущена торговая марка Grumppuccino, выпускающая кофейные напитки.

Фото: BBC.com

Еще один кот-знаменитость - кот Maru из Японии, который в 2008 году стал звездой YouTube из-за своего желание во чтобы то ни стало поместиться в коробку любого размера. По данным СМИ, он приносит своим владельцам порядка 180 тысяч долларов ежегодно благодаря поступлениям за счет его участия в рекламе.

В рекламе кошачьего корта снимается кот Гамильтон с усами, как у Сальвадора Дали.

Если речь о породистом животном с родословной, то на них могут зарабатывать профессиональные разводчики кошек. Правда, иногда, когда за дело берутся люди без опыта, случаются инциденты. Например, когда в Киеве, женщина, арендующая квартиру, съехала и оставила закрытыми 40 котов, оказалось, что у многих из них были проблемы с суставами из-за неправильного разведения.