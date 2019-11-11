Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в его ведомстве нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива и что Бюро не проводило обыски на канале "Прямой". Об этом он написал в своем Telegram.

Труба пояснил, что ГБР выясняет, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта в Керченском проливе и последующему введению военного положения.

"Упрощая: мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен", - написал правоохранитель.

По его словам, чтобы установить истину, сотрудники Бюро проводят допросы моряков, назначают экспертизы и изымают документы.

Труба отметил, что о ходе следствия никто из его подчиненных не хотел говорить вслух, пока нет результатов производства. Однако сейчас приходится давать комментарии из-за "той грязной информационной войны, которую организует Петр Порошенко".

Он выразил сожаление, что Петр Порошенко "приносит на алтарь своей войны спокойствие людей, которые девять месяцев провели в плену".

Также директор ведомства высказался по поводу "спектакля" в эфире телеканала "Прямой", "когда кто-то решил поставить фантастическую сценку о давлении на свободу слова в Украине".

"Уважаемые сценаристы, мы никогда не проводили ни обысков, ни других следственных действий на телеканале "Прямой". Однако это не помешало вам поставить экшн в стиле посредственных сериалов. У нас даже оперативных подразделений нет, а следователи ГБР приходят на обыски в гражданском, с постановлениями суда и, конечно, без оружия", - написал Труба.

В конце поста он пригласил Порошенко присоединиться к следственным действиям и прийти на допросы. "Но он этого не сделает, потому что шоу на допросах нет", - констатировал Труба.

В сентябре "Страна" сообщала, что в рабочем кабинете директора ГБР обнаружили аппаратуру для прослушки.

Также мы рассказывали о заявлении Трубы, согласно которому Порошенко пытается придумать российский след в работе ГБР.