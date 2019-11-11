В минувшее воскресенье прямо во время церковной службы в одном из храмов, входящих в комплекс Введенского монастыря в Киеве, произошла кража.

Как "Стране" стало известно из собственных источников в патрульной полиции, вчера днем к правоохранителям поступил вызов от прихожанки, приехавшей на воскресную службу из Боярки Киевской области.

Потерпевшая рассказала, что в церкви было много народа и довольно тесно, поэтому она не заметила, кто именно мог вытащить прямо в храме у нее кошелек с 6 тысячами гривен. Но утверждала, что когда входила в церковь кошелек точно был на месте.

В результате кражи прихожанке пришлось просить помощи у знакомых чтобы добраться домой в Боярку, так как церковные воры украли у нее все деньги, что были в кошельке, не оставив средств на обратную дорогу.

В монастыре говорят что это уже далеко не первый случай подобного воровства. На условиях анонимности в монастыре рассказали, что пытаются своими силами с помощью церковных прислужников и монахов бороться с преступниками, нарушающим одну из важнейших заповедей "не укради" и похищающим ценности у прихожан.

По заявлению потерпевшей из Боярки полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины - "Кража".

Ранее "Страна" писала о том, что в столичной кондитерской карманники с Кавказа украли у посетительницы 30 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что под Киевом воры отравили сторожевых собак, ограбили дом и напали на хозяйку.