Порошенко в 18-й раз не явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Петр Порошенко уже вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом Украинским новостям сообщила в пресс-служба бюро.
Допрос был запланирован на понедельник. "Не пришел он", - сообщило ведомство.
Бывший лидер Украины и его окружение являются фигурантами 13 уголовных дел, связанных с узурпацией судебной власти, использованием должностного положения, преступными доходами, мошенничеством, незаконном обогащением, а также госизмены из-за инцидента в Керченском проливе.
Напомним, что 7 ноября Порошенко в семнадцатый раз не явился на допрос в ГБР. В некоторых случаях Порошенко ссылался на свои обязанности как депутата Верховной рады, а в некоторых – просто уезжал за границу.
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