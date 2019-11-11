В УПЛ выступили категорически против расизма. Пресс-служба чемпионата Украины по футболу опубликовала официальное заявление по поводу расистского скандала, прогремевшего во время игры "Шахтера" и "Динамо".

"В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейское футбольное сообщество по-максимуму использует различные платформы, чтобы твердо заявить: "Нет расизму", - говорится в заявлении организации.

Также сообщается, что УПЛ полностью солидарна и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и за их пределами.

"Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех замешанных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами", - отмечается в заявлении администрации Высшей лиги футбольного чемпионата Украины.

Как сообщала "Страна", Неймар поддержал Тайсона и Дентиньо. Бразильский нападающий ФК "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) выразил поддержку игрокам "Шахтера", задетых расистскими выкриками.

Напомним, что опубликовано видео, после которого узнали о расистском поведении отдельных фанатов на гостевой трибуне стадиона "Металлист".