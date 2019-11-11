В здании главного управления полиции Одесской области на улице Еврейской, 12, обвалился потолок, из-за чего пострадали двое сотрудников. Об этом сообщает местное издание "Думская".

ЧП случилось 11 ноября в начале рабочего дня. Потолок рухнул над центральной лестницей ведомства.

Фото: dumskaya.net

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, травмы получили двое полицейских из уголовного розыска. У одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.

"Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице. На месте сейчас работает ГСЧС", - сказала руководитель пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская.

Часть здания из-за происшествия обесточена.

Похожий случай произошел весной в харьковской школе № 5, где посреди дня обвалилась часть потолка в пролете лестничной клетки.

А летом "Страна" писала, как через 4 года после ремонта в городе Каменское Днепропетровской области обвалился бетонный карниз крыши школы.