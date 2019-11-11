Президент России Владимир Путин осведомлен о том, что известный 63-летний российский историк-наполеоновед, доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов подозревается в жестоком убийстве своей 24-летней любовницы Анастасии Ещенко с последующим расчленением тела девушки и попытки избавиться от останков, утопив их в Мойке. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, мотивы преступления, причины и т.д. будут установлены в ходе следствия. И потом можно говорить, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому чудовищному акту безумия. Но в таких ситуациях, когда всё похоже на чистое сумасшествие, винить кого-то кроме убийцы… хотя опять же определит суд", - заявил Песков.

Напомним, сейчас в Санкт-Петербурге проходит суд, избирающий меру пресечения для подозреваемого.

Как сообщалось, российский историк, расчленивший свою любовницу, организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

По предварительным данным, Соколов убил любовницу во время ссоры, выстрелив в нее из обреза. Это произошло 7 ноября. От трупа он пытался избавиться через сутки после убийства.

Также мы сообщали, что известно о 63-летнем историке Соколове, расчленившем свою любовницу.