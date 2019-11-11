Одесские правоохранители проводят расследование по факту повреждения доски, установленной в память о погибшем 2 мая 2014 года, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"О разбитой табличке, установленной в память о погибших во время трагических событий 2 мая 2014 года, в полицию сообщили граждане. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции", - сказано в сообщении.

Речь идет о табличке в память об активисте Правого сектора Игоре Иванове. Доска была установлена в 2017 году на перекрестке Дерибасовской и Преображенской улиц.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.

Фото: od.npu.gov.ua

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