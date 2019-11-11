Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего следователя и заместителя главы Херсонской ОГА Андрея Балоня главой Кировоградской областной государственной администрации, освободив от этой должности Светлану Лобанову. Соответствующие указы №836/2019 и №835/2019 от 8 ноября на сайте главы государства.

Лобанова исполняла обязанности председателя Кировоградской ОГА временно.

Балонь - уроженец Львовской области. Ему 37 лет. Образование он получал в Национальном университете внутренних дел Украины и Институте последипломного образования Национального университета им. Т. Шевченко (по специальности "Финансы и кредит").

13 лет будущий губернатор прослужил в органах. С 2003 по 2004 год Балонь работал следователем во Львовской области. С 2004 по 2010 год занимал должность старшего следователя следственного отдела Дрогобычского городского отдела ГУ МВД Львовской области. В последующие годы он работал в рядах МВД во Львове, Житомире и Полтаве.

С 2015 по 2017 год Балонь состоял доцентом кафедры государственного управления и права Полтавского Национального технического университета им. Юрия Кондратюка.

В мае 2017 года стал заместителем председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева. После его снятия с должности в апреле 2019 года покинул пост.

16 октября Владимир Зеленский предложил Балоня Кабинету министров как кандидата на пост главы Кировоградской ОГА.

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