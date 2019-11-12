Публикуем гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака.

Овен (20.03 - 21.04)

Сегодняшний день обещает быть спокойным. Страсти улягутся, пришло время отдохнуть от напряженных действий. Дайте себе передышку и дважды подумайте нагружать ли себя сверх меры, даже, если речь идет о походе в спортзал. Ведь в это переходное время иммунитет у многих ослаблен, а перегрузки могут сделать вас более уязвимыми перед простудой.

Телец (19.04 - 22.05)

Звезды говорят, что решение серьезных дел, важные встречи и крупные финансовые сделки лучше отложить, как минимум до завтра. Сегодня благоприятный период, чтобы сделать "генеральную уборку" на своем рабочем месте, почистить компьютер, выбросить лишние бумаги.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Близнецам день обещает встречи, которые принесут радость. Возможны новые яркие знакомства и свидания. Лучше всего дела будут удаваться в первой половине дня, когда творческая энергия будет бить ключом.

Рак (21.06 - 23.07)

Раки могут ощущать пассивность и упадок сил в течение дня. Из-за этого особенно трудно будет переживать любые конфликты и разлады. Однако, рано или поздно, эта полоса закончится, и все вновь будет хорошо.

Лев (22.07 - 24.08)

Сегодняшний день обещает быть удачным для бизнеса, проведения финансовых операций, заключения сделок. Также он благоприятен для командировок, для смены работы или продвижения по карьере.

Дева (22.08 - 24.09)

Люди в вашем окружении сегодня будут общительны и открыты. Вы получите море удовольствия от общения и сможете извлечь пользу - завести полезные знакомства, укрепить старые связи, решить давно волнующую проблему. А вот отношения сегодня выяснять не стоит.

Весы (22.09 - 24.10)

Совет дня: провести его тихо и скромно, без доказывания своей правоты и размахивания руками. Это может навредить и окружающим, и вам. Постарайтесь сдерживать агрессию. Идеально провести день в уединении.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Звезды не исключают, что сегодня у вас обострится чувство благородства и справедливости. Может появиться решимость решить давно накопившиеся вопросы, изменить устоявшийся прядок жизни. Будут ли эти изменения оправданными? Покажет время.

Стрелец (22.11 - 22.12)

День хорошо подходит для созидания, для укрепления здоровья. Сильным Стрельцам рекомендуют не щадить себя, пробудить свою энергию и использовать для достижения целей. А тем, кто чувствует себя слабым, лучше уделить время отдыху.

Козерог (21.12 - 21.01)

День связан с проявлением интуиции и может преподнести множество открытий и инсайтов. Вам может прийти в голову решение давних проблем, при условии, что вы не очень загружены текучкой, которая отнимает время и силы на озарения.

Водолей (20.01 - 19.02)

День обещает быть благоприятным - начинаниям будет сопутствовать удача, интуиция обострится, окружающие будут к вам расположены. Самое время проявить свои умения и таланты в рабочей сфере. День хорош для анализа, подведения итогов.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Сегодня лучше не начинать новые проекты, а завершить старые. Окружающие не будут настроены на компромиссы, так что придется приложить усилия к переговорам. Звезды предупреждают, что нерешительность может создать проблемы, но, если вы действительно сомневаетесь в чем-то - перенесите решение на другой день.

Ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на эту неделю, с 11 по 17 ноября.

А также гороскоп на весь месяц ноябрь.