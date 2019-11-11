В понедельник, 11 ноября, в Киеве сторонники Киевского патриархата завершили свою акцию протеста под зданием Офиса Президента. К ним никто не вышел, передает корреспондент "Страны".

"Мы просим президента и премьер-министр обратить внимание на нас и наши проблемы, на то беззаконие, которое происходит вокруг Киевского патриархата", - сообщил управляющий делами УПЦ КП.

Сторонников Киевского патриархата он попросил чаще приходить в их главную святыню Владимирский Собор, а также узнавать всю информацию и поддерживать своих.

Фото: Страна

В ходе акции протеста прозвучало сообщение о том, что томос, который был получен от Константинопольского патриарха Варфоломея, это томос о Митрополии (условно говоря "автономии"), а не о Патриархии. "Этот Томос делает нас зависимыми от Константинополя", - отмечают сторонники Киевского патриархата применительно к ПЦУ.

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